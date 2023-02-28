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Продажу собачатины в рестораны Астаны прокомментировала министр экологии

Казахстан защита животных Фото: primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова прокомментировала факт продажи собачатины в крупных размерах в рестораны Астаны, который недавно выявили зоозащитники, сообщает Zakon.kz.

Зульфия Сулейменова выразила обеспокоенность жестоким обращением с животными в Казахстане, в том числе и с бродячими.

"Касательно собачатины, мы вопрос изучаем. Но вместе с тем есть моменты, должна быть проведена проверка со стороны санитарно-эпидемиологического контроля. Второй момент в части факта нарушения законодательства - ожидаются меры со стороны МВД. Мы, как уполномоченный орган, который разрабатывал данный законопроект, буквально вчера обсуждали данный вопрос у себя внутри. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся и с МВД, и Минздравом в части выработки дальнейших мер".Зульфия Сулейменова

Министр добавила, что в целом в вопросах защиты животных министерство провело достаточно большую работу с акиматами в части инфраструктуры и потребностей.

"В ближайшее время мы начнем консультации с зоозащитниками и другими представителями гражданского общества для того, чтобы выработать механизм, который будет работать и будет благоприятным в части реализации закона об ответственном обращении с животными".Зульфия Сулейменова

23 февраля 2023 года стало известно, что волонтеры Ассоциации по защите животных в Казахстане вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей они поговорили с отловщиком из Акмолинской области и узнали детали бизнеса. Мужчина заявил, что маленькими партиями не торгует, и мясо у него заказывают из Караганды, и из Кызылорды, а рынок столицы и вовсе принадлежит ему.

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