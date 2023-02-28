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В Иране расследуют случаи отравления школьниц

Иран женская учеба Фото: pixabay
Нападения на школьниц считаются местью радикалов за протесты против ношения хиджабов в Иране. Активисты назвали эти атаки актом биологического терроризма, сообщает Zakon.kz.

Власти Ирана подтвердили, что расследуют сообщения об отравлениях нескольких школьниц. Заместитель министра образования Ирана Юнес Панахи заявил, что после инцидента в адрес министерства поступали просьбы закрыть школы, особенно школы для девочек, сообщает The Guardian.

"Выяснилось, что химические соединения, использованные для отравления учеников, не являются боевыми химикатами. Отравленные ученики не нуждаются в сильном лечении, а большой процент использованных химических реагентов поддается лечению".Юнес Панахи

Доктор Хомаюн Самея Наджафабади, член парламентской комиссии по здравоохранению, также подтвердил, что отравление школьниц в городах Кум и Боруджерд было сделано намеренно.

Другой врач, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что наиболее вероятной причиной отравления может быть слабый фосфорорганический реагент. По его словам, если у некоторых отравившихся учеников наблюдаются признаки сильного потоотделения, избыточного слюноотделения, рвоты, гипермобильности кишечника и диареи, значит, нападение было совершено с использованием этого реагента.

По мнению анонимного врача, мотивом было запугать протестующих, используя экстремистские группы внутри и за пределами страны.

Учительница одной из школ города Кум, расположенного в 85 милях к югу от Тегерана, рассказала, что из 250 учеников только 50 посещают занятия.

На прошлой неделе родители устроили акцию протеста у офиса губернатора Кума, а несколько школ закрыли из-за продолжающегося расследования.

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