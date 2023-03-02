Топ-10 дел на весну, или как прийти в себя после зимней спячки
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Весна – лучшее время, чтобы привести в порядок тело и разум. Эта пора ассоциируется с красотой, радостью и вдохновением. Всегда есть возможность научиться чему-то новому, заняться своим здоровьем, читать или готовить. Zakon.kz подготовил подборку дел, которые нужно сделать этой весной.
Каждое время года прекрасно по-своему и, встречая его, нужно наслаждаться новыми возможностями и эмоциями. В весенний сезон можно составить для себя программу действий, которые дадут заряд энергии, укрепят здоровье, улучшат физическое и духовное состояние.
- Наведите порядок в квартире и вещах. Пока старое не уйдет, новое не придет. Генеральная уборка эмоционально "разгружает" и освобождает пространство для новой энергии. Спрячьте зимние вещи и достаньте весенние, предварительно приведя все в порядок. И, конечно, не забудьте обновить гардероб, чтобы встретить весну яркой и стильной.
- Займитесь спортом. Это может быть фитнес, занятия по танцам, аэробика, спортзал или просто прогулки на свежем отдыхе. Физические нагрузки не только улучшат фигуру, но и подарят ощущение бодрости и хорошее настроение.
- Сделайте модную стрижку. Весна – время перемен и обновления. Поэтому не бойтесь новых ярких образов. Можно кардинально сменить имидж, сделать ультрамодную стрижку или просто освежить оттенок волос.
- Спланировать летний отдых. Даже если до долгожданного отпуска еще далеко, уже сейчас разумно обдумать, куда вы бы хотели отправиться. Заранее ознакомьтесь с информацией, какое направление лучше, как забронировать билеты, какие вопросы с документами нужно будет решить. Тогда при подготовке к поездке вы сможете избежать суеты. Также у вас будет время изучить место, куда вы собираетесь, и почитать отзывы других путешественников.
- Сделать то, до чего не доходили руки. Наверняка у большинства из нас есть дела, которые уже давно лежат в "долгом ящике". Например, пойти на языковые курсы, научиться готовить сложное блюдо или избавиться от вредных привычек. Каждый раз находятся разные причины: то нет времени, то сил, то настроение не то. Попробуйте этой весной поставить галочки в своем списке отложенных дел и войти в лето без лишнего груза.
- Разбавить интерьер яркими красками. Яркие и красивые детали – то, что нужно для весеннего настроения. Даже строгий минимализм в интерьере при правильном подходе может быть дополнен оригинальными аксессуарами и стильными деталями. Общее впечатление от обстановки, возможно, не изменится, но, благодаря насыщенным оттенкам акцентов, повысится настроение. Самый простой вариант что-то поменять в жилом пространстве – дополнить интерьер яркой картиной, поменять подушки, шторы, чехлы на стульях, скатерти или сделать полки для семейных фотографий.
- Начать бегать. Сейчас просто идеальное время для этого. Бег на улице – один из самых доступных видов спорта. Не нужно тратиться на абонемент или платить за аренду зала. Все, что нужно – правильно подобранная экипировка. Также бег способствует выработке эндорфинов, тренирует сердце и сосуды, а также улучшает обмен веществ и повышает тонус мышц, что особенно актуально после зимы. А еще полезно просто выйти на солнце и получить порцию витамина D.
- Устройте фотосессию. Вот, что всегда поднимает самооценку и настроение: красивый наряд с макияжем, идеальная локация и профессиональный фотограф, который несколько часов посвятит только вам. В итоге вы получите не просто фотографии на фоне просыпающейся природы, но и хорошее настроение и приятную усталость после творческого процесса.
- Обратить внимание на здоровье. За зиму человек испытывает недостаток витаминов и эмоционально истощается. Самое время уделить особое внимание рациону: употреблять больше фруктов, овощей, смузи и соков. Посетите врача, сделайте чек-ап организма, чтобы узнать, в каких витаминах он нуждается.
- Чаще выходите "в люди". Зимой многие предпочитали проводить время дома за просмотром фильма или чтением любимой книги. Поэтому весной нужно обязательно наверстать упущенное, как можно чаще ходите в гости, в театры, на концерты и просто гуляйте по городу.
Весна уже пришла, а значит, не стоит откладывать прекрасные моменты на завтра. Начинайте жить и наслаждаться жизнью прямо сейчас.
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