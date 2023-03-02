Топ-10 дел на весну, или как прийти в себя после зимней спячки

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Весна – лучшее время, чтобы привести в порядок тело и разум. Эта пора ассоциируется с красотой, радостью и вдохновением. Всегда есть возможность научиться чему-то новому, заняться своим здоровьем, читать или готовить. Zakon.kz подготовил подборку дел, которые нужно сделать этой весной.

Каждое время года прекрасно по-своему и, встречая его, нужно наслаждаться новыми возможностями и эмоциями. В весенний сезон можно составить для себя программу действий, которые дадут заряд энергии, укрепят здоровье, улучшат физическое и духовное состояние. Наведите порядок в квартире и вещах. Пока старое не уйдет, новое не придет. Генеральная уборка эмоционально "разгружает" и освобождает пространство для новой энергии. Спрячьте зимние вещи и достаньте весенние, предварительно приведя все в порядок. И, конечно, не забудьте обновить гардероб, чтобы встретить весну яркой и стильной. Займитесь спортом. Это может быть фитнес, занятия по танцам, аэробика, спортзал или просто прогулки на свежем отдыхе. Физические нагрузки не только улучшат фигуру, но и подарят ощущение бодрости и хорошее настроение.

Сделайте модную стрижку. Весна – время перемен и обновления. Поэтому не бойтесь новых ярких образов. Можно кардинально сменить имидж, сделать ультрамодную стрижку или просто освежить оттенок волос. Спланировать летний отдых. Даже если до долгожданного отпуска еще далеко, уже сейчас разумно обдумать, куда вы бы хотели отправиться. Заранее ознакомьтесь с информацией, какое направление лучше, как забронировать билеты, какие вопросы с документами нужно будет решить. Тогда при подготовке к поездке вы сможете избежать суеты. Также у вас будет время изучить место, куда вы собираетесь, и почитать отзывы других путешественников.

Сделать то, до чего не доходили руки. Наверняка у большинства из нас есть дела, которые уже давно лежат в "долгом ящике". Например, пойти на языковые курсы, научиться готовить сложное блюдо или избавиться от вредных привычек. Каждый раз находятся разные причины: то нет времени, то сил, то настроение не то. Попробуйте этой весной поставить галочки в своем списке отложенных дел и войти в лето без лишнего груза. Разбавить интерьер яркими красками. Яркие и красивые детали – то, что нужно для весеннего настроения. Даже строгий минимализм в интерьере при правильном подходе может быть дополнен оригинальными аксессуарами и стильными деталями. Общее впечатление от обстановки, возможно, не изменится, но, благодаря насыщенным оттенкам акцентов, повысится настроение. Самый простой вариант что-то поменять в жилом пространстве – дополнить интерьер яркой картиной, поменять подушки, шторы, чехлы на стульях, скатерти или сделать полки для семейных фотографий. Начать бегать. Сейчас просто идеальное время для этого. Бег на улице – один из самых доступных видов спорта. Не нужно тратиться на абонемент или платить за аренду зала. Все, что нужно – правильно подобранная экипировка. Также бег способствует выработке эндорфинов, тренирует сердце и сосуды, а также улучшает обмен веществ и повышает тонус мышц, что особенно актуально после зимы. А еще полезно просто выйти на солнце и получить порцию витамина D. Устройте фотосессию. Вот, что всегда поднимает самооценку и настроение: красивый наряд с макияжем, идеальная локация и профессиональный фотограф, который несколько часов посвятит только вам. В итоге вы получите не просто фотографии на фоне просыпающейся природы, но и хорошее настроение и приятную усталость после творческого процесса. Обратить внимание на здоровье. За зиму человек испытывает недостаток витаминов и эмоционально истощается. Самое время уделить особое внимание рациону: употреблять больше фруктов, овощей, смузи и соков. Посетите врача, сделайте чек-ап организма, чтобы узнать, в каких витаминах он нуждается.

Чаще выходите "в люди". Зимой многие предпочитали проводить время дома за просмотром фильма или чтением любимой книги. Поэтому весной нужно обязательно наверстать упущенное, как можно чаще ходите в гости, в театры, на концерты и просто гуляйте по городу. Весна уже пришла, а значит, не стоит откладывать прекрасные моменты на завтра. Начинайте жить и наслаждаться жизнью прямо сейчас.

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