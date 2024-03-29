Весеннее обострение: как пережить непростые периоды, рассказал психиатр

Весна – лучшее время, чтобы привести в порядок тело и разум. Бывает, что именно в межсезонье возникают сложности в состоянии организма. Существует ли у людей весеннее обострение, а также как обезопасить себя от эмоционально нестабильных окружающих – в материале Zakon.kz.

Пришло долгожданное потепление и в то же время увеличилось число происшествий, связанных с неадекватными и агрессивными поступками людей. Один из них произошел сегодня ночью – мужчина грозился сброситься с 14-го этажа после того, как он несколько раз совершил наезд на собственном авто, а потом зверски избил охранника территории элитного ЖК в Алматы.

Двумя днями ранее в Астане женщина хотела спрыгнуть с моста в центре столицы. И случаи эти не единичны.



Редакция обратилась за комментарием к врачу-психиатру, заместителю генерального директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Наби Есимову. Он объяснил, почему случаются обострения и кто предрасположен к психическим расстройствам.

Почему случаются весенние обострения?

Весной и осенью у людей, так как они часть природы, внутри организма происходят такие же биохимические изменения. Кроме того, такие сезонные колебания, как весеннее оживление природы и осеннее ее увядание, воздействуют на наше психическое состояние. Возможно именно потому, из-за этих перепадов наблюдаются изменения в психическом состоянии человека. Но большинство людей, как правило, не замечает динамику времен года по обострению различных психических расстройств. У них состояние стабильно в течение всего года. Но есть категория людей, которые предрасположены к обострениям.

Кто склонен к весеннему обострению?

Как правило, это люди, получившие когда-то черепно-мозговые травмы или имеющие остаточные явления после перенесенных травм.

"Врачи называют их "органиками", то есть пациенты, имеющие органические повреждения головного мозга. Чаще всего они бывают метеозависимыми и могут быть предрасположены к изменениям времен года. Они чувствительны к запахам, громким звукам, яркому свету". Наби Есимов

Стоит отметить, что специфической подготовки к весеннему обострению не существует. Нужно в комплексе подходить к этому вопросу: соблюдать психически здоровый образ жизни, заниматься психопрофилактикой, то есть стараться избегать излишних стрессов, позитивно мыслить.

Как избегать стрессов?

Специалист подчеркнул, что у каждого человека должен быть свой алгоритм действий, как стабилизировать свое состояние и держать его в норме.

"Следует избегать стрессов. Например, если человек знает, что какие-то аттракционы плохо на него влияют, но друзья уговаривают прокатиться, лучше избегать таких развлечений. Все, что в ваших силах, следует учитывать и избегать", – посоветовал специалист.

Человек может сделать многое самостоятельно, прислушавшись к своим чувствам и скоординировав свои планы. На консультациях оговариваются многие моменты и вырабатывается индивидуальная психопрофилактика, помогающая выйти из опасного состояния.

Как вести себя с неуравновешенным человеком?

Чтобы ответить на этот вопрос, специалист отметил, что следует учесть, насколько часто вам приходится сталкиваться с такими людьми. Кроме того, он дал рекомендации.

"Если человек общается с такими людьми ежедневно, это может быть коллега, друг или родственник, то полностью отгородиться от такой личности не получится. Соответственно, если это близкий человек, необходимо знать, на что он реагирует бурно. Понять причину его агрессии. Можно обратиться к психологу, при необходимости – даже к психиатру. Есть люди, которые любят чистоту, порядок. Например, это ваш коллега, и приходится с ним находиться в одной комнате. Нужно учитывать, что беспорядок его раздражает, не оставлять за собой мусор, излишне не создавать хаотичную обстановку на работе. То есть изучить его реакцию. Это поможет снизить агрессивные моменты. Если с неуравновешенным человеком вы видитесь очень редко, то нужно просто избегать встреч с ним". Наби Есимов

Касательно близких людей эксперт добавил, что такая реакция родных и друзей, конечно, не может не беспокоить, и чтобы помочь ему, необходимо установить причину его агрессивной реакции и обратиться к специалисту.

"Можно попробовать сначала обратиться к психологу, а дальше, в случае необходимости, – к психиатру. Все зависит от уровня его неуравновешенности", – отметил Наби Есимов.

Кроме психических всплесков, весной и осенью у многих людей наступает период обострения хронических заболеваний – аллергии, бронхитов и ОРВИ, а всему причиной – авитаминоз.

Как рассказала заместитель директора городской поликлиники №11 Алмаш Ардабаева, авитаминоз может привести к серьезному ухудшению здоровья, снижению иммунитета и, как следствие, различным заболеваниям. А если верно называть – это гиповитаминоз – низкий уровень витаминов в организме. Он напрямую связан с особенностями климата, образом жизни и пищевыми предпочтениями.

Если вы ощущаете на себе следующие симптомы, возможно, у вас весенний авитаминоз:

апатия и потеря интереса к занятиям, которые ранее доставляли удовольствие;

частые простуды и насморк становятся постоянным спутником;

обострение одного или нескольких хронических заболеваний;

процесс засыпания дается тяжело, а утренний подъем происходит с еще большим трудом;

частые пробуждения ночью между 2:30 и 3:30;

появление угревых высыпаний на коже или чрезмерная сухость кожных покровов;

ломкость волос и расслаивание ногтей;

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде запора, расстройства и гастрита;

внезапная кровоточивость десен;

отсутствие концентрации внимания;

шум в ушах и легкое головокружение;

регулярные головные боли.

"Наличие даже двух признаков из этого списка сигнализирует о необходимости оперативной борьбы с прогрессирующим весенним авитаминозом", – сказала Алмаш Ардабаева на брифинге РСК.

Врач предупредила, что оставшиеся без внимания симптомы авитаминоза могут привести к серьезным заболеваниям, которые потребуют серьезного медицинского вмешательства, вплоть до госпитализации.

Одно из важнейших составляющих "витаминного" благополучия организма – здоровое и сбалансированное питание.

"Настоятельно рекомендуется включать в рацион больше рыбы, свежевыжатых соков, разнообразных овощей, фруктов и зелени. Отказаться от консервированных продуктов. Важно следить за уровнем витаминов в организме". Алмаш Ардабаева

Кроме сбалансированного рациона, способствуют улучшению состояния частые прогулки на свежем воздухе и регулярные спортивные нагрузки. Если игнорировать такое состояние, то последствиями авитаминоза станут: ангина (тонзиллит), насморк, заложенность носа, воспаление уха (отит), и тогда без помощи врача точно не обойтись.

Специалист добавила, что весенний авитаминоз проявляется не только у взрослых, но и у детей. В этот период надо внимательно следить за самочувствием.