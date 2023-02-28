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Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли

Санкт-Петербург самолеты Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты, сообщает Zakon.kz.

По данным Flight Radar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу. 

На карте сервиса указано, что в аэропорту Пулково в режиме ожидания находятся два гражданских авиарейса. А самолет из Москвы в Санкт-Петербург развернулся в пункт вылета.

В небо над городом подняли истребители. 

План "Ковер" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.

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