Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли

В Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты, сообщает Zakon.kz.

По данным Flight Radar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

На карте сервиса указано, что в аэропорту Пулково в режиме ожидания находятся два гражданских авиарейса. А самолет из Москвы в Санкт-Петербург развернулся в пункт вылета.

В небо над городом подняли истребители.

План "Ковер" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО.