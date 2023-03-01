Сколько инвестировал Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау" в экопроекты

О том, какие мероприятия реализованы и что планируется в ближайшие годы для улучшения экологической обстановки в регионах присутствия предприятий Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", рассказала главный эколог УД Асель Каримова.

В состав Угольного департамента входят предприятия: ЦОФ "Восточная", УСШМД, КПТУ, УТТ и ПУ "Энергоуголь", шахты им. Костенко, им. Кузембаева, "Саранская", "Абайская", "Тентекская", "Шахтинская", "Казахстанская", им. Ленина.





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

– Асель Амандосовна, какие экологические проекты реализованы компанией в 2022 году, какие инвестиции для этих проектов сделаны?



– В прошлом году произведен капитальный ремонт очистных сооружений шахтных вод на шахтах "Абайская", "Казахстанская", "Тентекская", им. Ленина и "Шахтинская". На шахте им. Ленина также провели ремонт очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и капитальный ремонт шламоотстойников на котельной. На шахте "Саранская" выполнена замена илового трубопровода очистных сооружений шахтных вод. Компанией AMDEC проведен технический аудит установки ЛКОУ-1300 на шахте "Казахстанская". Сумма инвестиций составила 475,6 млн тенге. Если говорить о проектах вне шахт, отмечу проекты по озеленению и экологической грамотности. В 2022 году Угольный департамент провел экологическую акцию по озеленению территорий и санитарно-защитных зон предприятий и моногородов – Шахтинска, Абая и поселка Актас. Было высажено более 4 тысяч саженцев. Это снизит выбросы парниковых газов в атмосферу и улучшение экологической обстановки в прилегающих районах. Мы провели экологические акции, приуроченные ко Дню эколога 5 июня: экологический урок в школе-гимназии № 10 города Абая, на предприятиях показаны видеоролики на экологическую тематику, организованы флешмобы, спортивные мероприятия и эстафеты, уборка лесополосы города Шахтинска и зачистка породного отвала шахты "Саранская".





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

– Есть ли незавершенные проекты, каковы сроки их реализации?



– Среди наших проектов есть и такие, на реализацию которых требуется время. Уже проведен тендер по выбору подрядчика для проекта "Реконструкция очистных сооружений Локомотивного депо КПТУ", завершить реконструкцию планируется в 2023 году.

Для проекта "Строительство очистных сооружений хозбытовых сточных вод для шахт "Тентекская", "Абайская", им. Кузембаева и ЦОФ "Восточная" проводится тендер по определению подрядчика. Реализация этого проекта на шахте "Тентекская" планируется в 2023 году, ряд проектов будет реализован в 2024–2025 годах. Открыт тендер по выбору подрядчика для таких работ, как "Проектирование аспирационного оборудования в технологических комплексах шахт и ЦОФ "Восточная", а также "Проектирование и замена пылеочистного оборудования в котельных шахт, ЦОФ "Восточная" и сушильном цехе ЦОФ "Восточная". Эти проекты запланированы к реализации в 2023–2025 годах. Заключен договор на разработку рабочего проекта для "Проектирования, строительства КНС и прокладки трубопровода для хозбытовых вод от УСШМД до шахты им. Костенко".

– Какие планы по улучшению экологической обстановки намечены на текущий год?

– Будет реализован проект "План ликвидации последствий операций по недропользованию участка открытых горных работ" на шахтах им. Ленина и "Саранская". Это обеспечит восстановление земельных ресурсов Казахстана. Также планируем провести обследование и ремонтные работы очистных сооружений шахтных вод шахты им. Костенко, 1-го и 2-го районов шахты "Саранская". В плане рекультивация старого хвостохранилища ЦОФ "Восточная", рабочий проект уже разработан. И конечно же, мероприятия по озеленению моногородов и предприятий нашего департамента.

– Планируется ли внедрение автоматизированной системы мониторинга?

– Конечно. Сейчас проводятся тендерные процедуры по выбору подрядчика для проекта "Проектирование автоматизированных систем мониторинга и установка оборудования", исполнение запланировано на 2023–2024 годы. Установка этой системы – один из приоритетных проектов, так как это обеспечит выполнение требований Экологического кодекса и круглосуточный мониторинг эмиссий на выбросах и сбросе сточных вод.

– Какие еще проекты являются приоритетными?

– Это проекты по модернизации и замене пылегазоочистного оборудования. Они необходимы для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Их реализация позволит повысить эффективность очистки отходящих газов от пыли, увеличить КПД. Особое значение имеют проекты по строительству очистных сооружений для шахтных и хозяйственно-бытовых вод – они позволят снизить эмиссии загрязняющих веществ со сточными водами.

– Какой еще эффект ожидается от реализации данных экологических проектов?

– Замена аспирационного оборудования обеспечит уменьшение выбросов пыли от технологических комплексов, увеличится КПД очистки. Строительство очистных сооружений обеспечит очистку воды по санитарным требованиям.

– Какие вызовы стоят при реализации проектов?

– Это вопросы финансирования, работы с недобросовестными подрядчиками, а также стоит отметить дефицит квалифицированных специалистов как у подрядчиков, так и на предприятиях Угольного департамента.

Результаты реализованных экологических проектов Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" позволили улучшить экологические показатели. Что касается запланированных – работа предстоит большая. Однако в компании не просто понимают важность экологической безопасности, но и вкладывают максимум сил и средств в улучшение ситуации.