Стал известен список сборной мира по футболу
Фото: Instagram/fifaworldcup
В ходе церемонии вручения ежегодной премий The Best представители Международной федерация футбола (FIFA) опубликовали список сборной мира 2022 года, сообщает Zakon.kz.
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В команду сборной мира по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вошли:
Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид").
Фото: Instagram/thibautcourtois
Защитники: Жоау Канселу ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Ашраф Хакими ("ПСЖ").
Полузащитники: Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Лука Модрич ("Реал Мадрид").
Фото: Instagram/Casemiro
Форварды: Лионель Месси ("ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Реал Мадрид") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
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