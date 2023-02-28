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Стал известен список сборной мира по футболу

Футбол Премия Best Фото: Instagram/fifaworldcup
В ходе церемонии вручения ежегодной премий The Best представители Международной федерация футбола (FIFA) опубликовали список сборной мира 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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В команду сборной мира по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вошли:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид").


Футбол Премия Best

Фото: Instagram/thibautcourtois


Защитники: Жоау Канселу ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Ашраф Хакими ("ПСЖ").

Полузащитники: Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Лука Модрич ("Реал Мадрид").


Футбол Премия Best

Фото: Instagram/Casemiro

Форварды: Лионель Месси ("ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Реал Мадрид") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

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FIFA Эрлинг Холанд Карим Бензема Мбаппе Килиан Месси Лионель
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