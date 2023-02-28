Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара существенно снизился на торгах 28 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,82 тенге тенге, снизившись на 3,01 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился на 0,08 тенге и составил 64,34 тенге (-0,09).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком –  473,8 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448,5 тенге, евро – по 473-478 тенге, российские рубли – по 5,8-6,05 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 28 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,17% и составила 82,59 доллара баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,29%, до 75,9  долларов за баррель.

Читайте также

Не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства физлиц призвали в Минфине

Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 февраля

Установлена доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления