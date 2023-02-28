Курс доллара существенно снизился на торгах 28 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,82 тенге тенге, снизившись на 3,01 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился на 0,08 тенге и составил 64,34 тенге (-0,09).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 473,8 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448,5 тенге, евро – по 473-478 тенге, российские рубли – по 5,8-6,05 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 28 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,17% и составила 82,59 доллара баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,29%, до 75,9 долларов за баррель.

