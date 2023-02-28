Метель, гололед и дождь ожидаются на большей части РК в первый день весны

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 1 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем порывы 18 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Актобе временами ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, в центре области днем 15-20 м/с.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается временами туман.



На большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.



На юге Улытауской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



На юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.



В северной половине Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20, на западе области порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, утром и днем 15-20 м/с.



На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.