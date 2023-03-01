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Биокомпьютер с клетками человеческого мозга хотят создать ученые США

Биокомпьютер с клетками человеческого мозга хотят создать ученые США Фото: pixabay
Специалисты из американского Университета Джонса Хопкинса считают, что за основу биокомпьютера нужно взять органоиды – искусственно выращенные нервные клетки человека, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала RT, ученые утверждают, что такое устройство сможет решать сложные вычислительные задачи.

Их идея уже подверглась критике в сети.

Вот что пишут американцы:

"Я уже сто раз говорил: не лезьте в первоначальный Божий замысел — ничем хорошим это не кончится"

"Мы все еще пытаемся изучить искусственный интеллект, а они уже переходят к органоидному" и другое.

Как сообщали ранее, биокомпьютер (также биологический компьютер, молекулярный компьютер) — компьютер, который функционирует как живой организм или содержит биологические компоненты. Создание биокомпьютеров основывается на направлении молекулярных вычислений. В качестве вычислительных элементов используются белки и нуклеиновые кислоты, реагирующие друг с другом.

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