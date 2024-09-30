Человеческое сердце слабеет под воздействием микрогравитации в космосе – исследование
С помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток ученые создали "сердце на чипе" и поместили его в камеру для мониторинга сокращений. Сокращение ткани ослабло практически вдвое спустя дюжину дней в космосе, тогда как наземные образцы оставались стабильны.
Таким образом, новое исследование выявило изменения искусственного сердца на молекулярном и генетическом уровне, имитирующие старение.
Нерегулярность биений увеличилась более чем в пять раз к 19-му дню наблюдений, однако исчезла по возвращении на Землю.
Результаты исследования влияния микрогравитации на сердце и сосуды человека могут помочь в обеспечении здоровья астронавтов.
Ранее выяснилось, что миссия NASA-SpaceX благополучно достигла орбиты после успешного запуска с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде.