Человеческое сердце слабеет под воздействием микрогравитации в космосе – исследование

Недавнее исследование, проведенное Стэнфордским университетом и Университетом Дж. Хопкинса, показало, что искусственная сердечная ткань человека претерпела значительное ослабление всего в течение месяца пребывания на МКС, сообщает Zakon.kz.

С помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток ученые создали "сердце на чипе" и поместили его в камеру для мониторинга сокращений. Сокращение ткани ослабло практически вдвое спустя дюжину дней в космосе, тогда как наземные образцы оставались стабильны.

Таким образом, новое исследование выявило изменения искусственного сердца на молекулярном и генетическом уровне, имитирующие старение.

Нерегулярность биений увеличилась более чем в пять раз к 19-му дню наблюдений, однако исчезла по возвращении на Землю.

Результаты исследования влияния микрогравитации на сердце и сосуды человека могут помочь в обеспечении здоровья астронавтов.

Ранее выяснилось, что миссия NASA-SpaceX благополучно достигла орбиты после успешного запуска с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

