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Аким Павлодарской области пообещал выпить всю кровь подрядчиков вместо комаров

Аким Павлодарской области пообещал выпить всю кровь подрядчиков, если они вовремя не потравят комаров Фото: pixabay
В Павлодарской области аким Асаин Байханов настоятельно потребовал у подчиненных заранее подготовиться к предстоящей борьбе с комарами, сообщает Zakon.kz.

"Горький опыт: если власти заранее, еще до весны, "не чешутся" с подготовкой к дезинсекции, чесаться потом от укусов мошек и комаров все лето приходится павлодарцам. Провел сегодня рабочее совещание по предстоящей борьбе с гнусом. Поручил, вне зависимости от попусков из водохранилищ на Иртыше, начать обработку дачных водоемов и подвалов павлодарских многоэтажек уже во второй декаде апреля. Предупредил руководителей областных управлений, научную группу и подрядчиков, что, если они подведут жителей области в нынешнем сезоне, я сам из них "всю кровь выпью", – написал Байханов в Instagram.

Он также добавил, что план обработки готов, бюджет увеличен, все уроки прошлого года учтены и привлечена авиация.

В этом году войну с комарами в Павлодаре начнут, не дожидаясь весенних попусков. По заявлению Байханова, уже во второй половине апреля пройдет обработка временных водоемов, которые образуются при таянии снега и поднятии грунтовых вод, дачных участков и подвалов жилых домов.

Как сообщали ранее, очень часто летом Павлодар, а также Семей и Уральск атакуют комары. Назойливые насекомые заедают жителей этих городов. Не помогают ни спреи, ни кремы. Укусы вызывают сильную аллергическую реакцию у детей. 

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Елена Вебер
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