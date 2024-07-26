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Аким Павлодарской области обратился к землякам

Аким Павлодарской области обратился к землякам, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 13:28 Фото: Instagram/asaiyn.baikhan
Аким Павлодарской области Асаин Байханов вышел в трудовой девятидневный отпуск, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим он через Instagram обратился к землякам.

"После полутора лет работы на посту акима области я выхожу в трудовой отпуск на девять дней, то есть до 5 августа. Отпуск планирую провести в кругу семьи, родных и близких. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться через официальные страницы акимов и акиматов городов и районов области", – написал Асаин Байханов 26 июля 2024 года.

Напомним, Асаин Байханов был назначен акимом Павлодарской области 7 декабря 2022 года. Соответствующий указ подписал глава государства. На этом посту он сменил Абылкаира Скакова, который должность акима Павлодарской области занимал с 21 января 2020 года.

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Байханов Асаин Павлодарская область акимат 2024 год Акимы
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