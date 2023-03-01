Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 1 марта 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,82 тенге, евро – 472,75 тенге, рубля – 5,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 443,5 тенге, продажи – 447 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,82 тенге, продажи – 5,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге. Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 марта Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS В Астане почтили память умерших от COVID-19 медиков

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