Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане число молодежи выросло сразу на 2,3 млн человек

в Казахстане начал действовать закон о молодежи Фото: акимат Алматы
В Казахстане с 26 февраля 2023 года начал действовать закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.

В частности, в законе "О государственной молодежной политике" появилась норма о том, что молодежью признаются граждане РК от 14 до 35 лет.

Таким образом, возраст молодежи был увеличен с 29 до 35 лет, что в свою очередь увеличило долю молодежи с 3,7 млн до 6 млн человек.

Стоит отметить, что увеличение возраста дало возможность большему числу казахстанцев получать меры государственной поддержки и участвовать в госпрограммах.

Закон также вводит такие понятия, как:

  • Индекс развития молодежи.
  • Молодежь, временно не трудоустроенная (категории NEET).
  • Специалист по работе с молодежью.
  • Молодежные трудовые отряды.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" глава государства подписал 26 декабря 2022 года.

Читайте также

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 марта

Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS

В Астане почтили память умерших от COVID-19 медиков

Лариса Черненко
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
машинка, богатые, деньги
В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления