В Казахстане число молодежи выросло сразу на 2,3 млн человек
Фото: акимат Алматы
В Казахстане с 26 февраля 2023 года начал действовать закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.
В частности, в законе "О государственной молодежной политике" появилась норма о том, что молодежью признаются граждане РК от 14 до 35 лет.
Таким образом, возраст молодежи был увеличен с 29 до 35 лет, что в свою очередь увеличило долю молодежи с 3,7 млн до 6 млн человек.
Стоит отметить, что увеличение возраста дало возможность большему числу казахстанцев получать меры государственной поддержки и участвовать в госпрограммах.
Закон также вводит такие понятия, как:
- Индекс развития молодежи.
- Молодежь, временно не трудоустроенная (категории NEET).
- Специалист по работе с молодежью.
- Молодежные трудовые отряды.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" глава государства подписал 26 декабря 2022 года.
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