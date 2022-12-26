Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.

В закон также внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет.

Также предусматривается предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.



Вместе с тем закон предусматривает: