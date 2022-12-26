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Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год

подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год Фото: akorda.kz
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.

В закон также внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет.

Также предусматривается предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

Вместе с тем закон предусматривает:

  • увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%,
  • размера максимальной базовой пенсии – до 120%;
  • установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;
  • увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.

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