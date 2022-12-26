Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Фото: akorda.kz
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.
Закон направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.
В закон также внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет.
Также предусматривается предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.
Вместе с тем закон предусматривает:
- увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%,
- размера максимальной базовой пенсии – до 120%;
- установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;
- увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.
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