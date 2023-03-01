В Казахстане инфляция выросла до 21,3% за год

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в феврале 2023 года в годовом исчислении составила 21,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 26,2%, непродовольственные товары – на 20,5%, платные услуги – на 15%, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с февралем 2022 года лук репчатый подорожал на 105%, мыло хозяйственное – на 90,3%, канцелярские товары – на 71,8%, огурцы – на 56,8%, отбеливатели, мыло детское – по 56,3%, сахар – на 55%, молоко консервированное – на 49,1%, рис – на 44,9%, макаронные изделия – на 41,1%, мука – на 40,2%.

Напротив, за год капуста белокочанная подешевела на 30,1%.

За месяц ( с февраля по март) индекс потребительских цен составил 1,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги – на 1,3%, непродовольственные товары – на 0,8%.

Наиболее заметно выросли на овощи, в феврале лук репчатый подорожал на 28,5%, помидоры – на 17%, капуста белокочанная – на 10,9%, огурцы – на 9,8%, свекла – 5,4%, перец сладкий – на 4,7%.

Рост цен также отмечено на рис на 4,4%, рыбу охлажденную – на 3,6%, молоко консервированное – на 2,8%, батон нарезной, конфеты неглазированные шоколадом – по 2%, кефир 2,5% жирности, масло сливочное несоленое – по 1,8%, молоко пастеризованное – на 1,6%.

Вместе с тем сахар-песок подешевел на 2,3%, крупа гречневая – на 1,5%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в феврале наблюдался на моющие и чистящие средства.

Так, по сравнению с прошлым месяцем цены на мыло хозяйственное повысились на 2,8%, стиральный порошок, средства для мытья посуды – по 2,5%, отбеливатели – на 2,4%, туалетную бумагу – на 2,1%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 1,6%.

Повышение цен зафиксировано и на услуги воздушного пассажирского транспорта – на 21,5%, железнодорожного – на 2,3%.

По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на центральное отопление на 7,1%, горячую воду – на 6,3%, водоотведение – на 3,1%, содержание жилья – на 1,8%, холодную воду – на 1%, электроэнергию – на 0,7%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,8% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5 пунктов), самая низкая – 0,7% в Кызылординской области.

При этом продовольственные товары больше всего подорожали в Карагандинской области – на 2,4%, непродовольственные – в области Жетісу на 1,4%, платные услуги – в Павлодарской области на 2,9%.



