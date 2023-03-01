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Марат Мазимбаев высказался о бойкотировании некоторых стран на ЧМ-2023 по боксу

Бокс Бойкот ЧМ-2023 Фото: Instagram/mazimbayev_marat
Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира IBA (2005) во втором наилегчайшем весе Марат Мазимбаев прокомментировал последние новости о бойкоте некоторых стран ЧМ-2023 по боксу, сообщает Zakon.kz.

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Марат Кенебаевич последние 10 лет посвятил развитию бокса в Жамбылской области. Он один из ведущих специалистов, кто занимается развитием этого вида спорта в этом регионе, который подарил миру многих прославленных боксеров. 

– Отразится ли на уровне бокса бойкотирование некоторыми странами мирового первенства среди женщин и мужчин?

– По поводу этой ситуации можно высказать только огорчение, спортсмены 12-ти стран не смогут приехать в Нью-Дели и Ташкент. Страдают сами же боксеры, они пропускают состязание такого уровня, в котором принимают участие лучшие представители мирового бокса. И это за год до летней Олимпиады-2024. К тому же это большой минус в целом для развития любительского бокса.

Бокс Бойкот 12 стран

Фото: Instagram/mazimbayev_marat

– Не кажется ли вам, что рейтинг мирового первенства снизится с этим бойкотом, и главные медали разыграют боксеры 4-х ведущих стран (Куба, Узбекистан, Казахстан и Россия)?

– Конечно пострадает статус этих соревнований в отсутствие 12 стран. Любые из этих государств имеют в своем активе сильных боксеров, и они оставили заметный след в истории мирового бокса. США и Великобритания всегда были на передовых позициях. Конечно же хочется увидеть представителей этих боксерских держав. 

– Не отразится ли этот бойкот на судьбе будущей Олимпиады-2024 в Париже?

– Думаю нет, так как бокс уже вошел в программу Летних игр через год. Бойкотирующие страны скорее всего обдумают свое решение, тем более это Олимпиада, соревнования, на которые спортсмен готовится целых 4 года. Но хочу отметить, что эти скандалы могут плохо сказаться на Играх-2028 в Лос-Анджелесе (США). 

Бокс Бойкот 12 стран

Фото: Instagram/mazimbayev_marat

Фразы Марата Мазимбаева по поводу Игр-2028 в США имеют под собой большие основания. Международный Олимпийский комитет (МОК) с большим натягом запустил бокс на Парижские игры-2024, существенно сократив весовые категории.     

Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. 

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