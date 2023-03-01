Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны по-прежнему будет определять атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре – низовая метель.

Как отметили синоптики, лишь юго-восток Казахстан будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков.

Также ожидаются усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны – туман.