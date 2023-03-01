Курс доллара упал на торгах 1 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,11 тенге тенге, снизившись еще на 3,55 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился на 0,08 тенге и составил 64,13 тенге (-0,20).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 472,75 тенге, рубля – 5,96 тенге.



В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-446,5 тенге, евро – по 470-475 тенге, российские рубли – по 5,7-6,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 марта.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,62%, до 83,97 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель стали дороже на 0,62%, до 77,53 доллара за баррель.