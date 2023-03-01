Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане пешеходов обяжут надевать светоотражающие жилеты

пешеход ночью Фото: pixabay
В Узбекистане для предотвращения ДТП введут использование желтых жилетов в темное время суток, сообщает Zakon.kz.

Светоотражающие жилеты будут предназначены для школьников, лиц, передвигающихся по велосипедной дорожке, и пешеходов, сообщает УзА.

Пресс-секретарь УБДД МВД Музифа Султанова сообщила, что школьников обеспечат светоотражающими жилетами на основе спонсорской помощи.

Бывший депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев считает, что определенная компания начала производство этих жилетов. И теперь в стране намерены внедрить такие правила для повышения продаж.

Отмечается, что те лица, которые не будут носить жилеты, будут платить штраф. Однако неизвестно, как это будет реализовано на практике.

Читайте также

Сколько собак служат в казахстанской полиции

Минфин ожидает снижения цен на товары в Казахстане

19 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
разработана новая форма осужденных
В Казахстане разработали новую форму одежды для осужденных
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления