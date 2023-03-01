В Узбекистане пешеходов обяжут надевать светоотражающие жилеты

В Узбекистане для предотвращения ДТП введут использование желтых жилетов в темное время суток, сообщает Zakon.kz.

Светоотражающие жилеты будут предназначены для школьников, лиц, передвигающихся по велосипедной дорожке, и пешеходов, сообщает УзА.

Пресс-секретарь УБДД МВД Музифа Султанова сообщила, что школьников обеспечат светоотражающими жилетами на основе спонсорской помощи.

Бывший депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев считает, что определенная компания начала производство этих жилетов. И теперь в стране намерены внедрить такие правила для повышения продаж.

Отмечается, что те лица, которые не будут носить жилеты, будут платить штраф. Однако неизвестно, как это будет реализовано на практике.