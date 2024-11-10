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Казахстанских рыбаков попросили приготовить петлю и надевать жилеты

рыбаки, лодка, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 09:42 Фото: pixabay
В МЧС обратились с предупреждением к казахстанцам, которые любят рыбачить, и даже записали для них специальную инструкцию, которая поможет соблюдать меры безопасности, отправляясь на водоемы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают:

  • перед тем как отправляться на водоем, следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону;
  • нужно пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи;
  • каждому рыболову рекомендуется надеть спасательный жилет и иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля.

В ночь на 3 ноября 2024 года в Улытау искали двух рыбаков, которые уплыли на лодке и заблудились. Сигнал о пропаже мужчин поступил на пульт 112. Инцидент случился на озере Сарысу. Тревогу подняли, потому что рыбаки перестали выходить на связь.

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