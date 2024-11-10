Казахстанских рыбаков попросили приготовить петлю и надевать жилеты

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В МЧС обратились с предупреждением к казахстанцам, которые любят рыбачить, и даже записали для них специальную инструкцию, которая поможет соблюдать меры безопасности, отправляясь на водоемы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что рыбаки часто пренебрегают прогнозами синоптиков, выходят на плавательных средствах в штормовую погоду, используют непроверенные, неисправные плавсредства. Специалисты ДЧС ВКО напоминают: перед тем как отправляться на водоем, следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону;

нужно пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи;

каждому рыболову рекомендуется надеть спасательный жилет и иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля. В ночь на 3 ноября 2024 года в Улытау искали двух рыбаков, которые уплыли на лодке и заблудились. Сигнал о пропаже мужчин поступил на пульт 112. Инцидент случился на озере Сарысу. Тревогу подняли, потому что рыбаки перестали выходить на связь. Читайте также В Акмолинской области задержан грузовик с похищенными соснами на миллион тенге Ребенок чудом остался жив: кадры страшного ДТП показали полицейские Павлодарской области Стали известны имена погибшего и пострадавших во время падения вертолета Ми-8

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