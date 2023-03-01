В Казахстане разработали новую форму одежды для осужденных

МВД РК разработало новые образцы формы одежды осужденных, сообщает Zakon.kz.

Так, летняя форма одежды осужденных включает куртку и брюки с одной светоотражающей полосой шириной 2,5 сантиметра, нашитой на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для:

осужденных мужчин и несовершеннолетних подростков – серого цвета;

Фото: МВД РК

осужденных женщин и несовершеннолетних девочек – зеленого цвета;

осужденных, находящихся в дисциплинарных изоляторах и одиночных камерах, – оранжевого цвета.

Куртка и брюки с двумя светоотражающими полосами шириной 2,5 сантиметра каждая, нашитыми по горизонтали через два сантиметра на концах штанин брюк и рукавов куртки, а также по всей ширине спины и груди для осужденных к пожизненному лишению свободы, – коричневого цвета.



Предусмотрен головной убор – кепка из водоотталкивающей ткани, для женщин – косынка.



В документе также представлены образцы зимней формы одежды осужденных.

Как поясняется, проект приказа "Об утверждении образцов формы одежды осужденных" подготовлен в рамках разработанного МНЭ РК проекта Конституционного закона "О внесений изменений и дополнений в некоторые Конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан" и проекта закона "О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы РК".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 марта.