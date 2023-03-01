Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Финляндия проголосовала за вступление в НАТО

Финляндия проголосовала за вступление в НАТО Фото: Eduskunta - Riksdagen
Парламент Финляндии на заседании в среду, 1 марта, одобрил членство страны в НАТО, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили во время трансляции заседания парламента.

Власти одобрили законопроект, "за" проголосовали 184 депутата, в то время как семь депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроекта его должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.

Также уточняется, что членство в НАТО может быть реализовано, когда Турция и Венгрия ратифицируют его.

Двумя днями ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция пока не может одобрить членство Швеции в НАТО.

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон говорил, что вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции может осложнить сотрудничество между двумя странами в сфере обороны. Йонсон назвал сотрудничество между Швецией и Финляндией в этом плане уникальным.

Читайте также

Байден продлил режим ЧС из-за событий в Украине

Чарльз III выселил Меган и Гарри из их коттеджа в Британии

Ситуация в Украине: Турция прояснила позицию по санкциям, Россия официально приостановила участие в ДСНВ

Константин Вноровский
НАТО Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
разработана новая форма осужденных
В Казахстане разработали новую форму одежды для осужденных
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления