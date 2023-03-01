Финляндия проголосовала за вступление в НАТО

Парламент Финляндии на заседании в среду, 1 марта, одобрил членство страны в НАТО, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили во время трансляции заседания парламента.

Власти одобрили законопроект, "за" проголосовали 184 депутата, в то время как семь депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроекта его должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.

Также уточняется, что членство в НАТО может быть реализовано, когда Турция и Венгрия ратифицируют его.

Двумя днями ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция пока не может одобрить членство Швеции в НАТО.

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон говорил, что вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции может осложнить сотрудничество между двумя странами в сфере обороны. Йонсон назвал сотрудничество между Швецией и Финляндией в этом плане уникальным.

