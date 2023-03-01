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Черту бедности будут определять по-новому в Казахстане

Черту бедности будут определять по-новому в Казахстане Фото: Zakon.kz
Минтруда РК подготовило приказ "Об определении размера черты бедности", сообщает Zakon.kz.

Документ определяет черту бедности по Казахстану:

  • с 1 января 2023 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;
  • с 1 января 2025 года – в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 15 марта.

Прожиточный минимум в Казахстане в 2023 году составляет 40 567 тенге.

В конце 2022 года министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщала, что с 2025 года черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.

 

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