Ситуация в Украине: Турция прояснила позицию по санкциям, Россия официально приостановила участие в ДСНВ

Фото: МИД РФ

Украинские войска не приняли решение выйти из Бахмута, Варшава обязала беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания, сообщает Zakon.kz.

Казахстан выступил за всеобщее разоружение после 2026 года. Глава МИД Мухтар Тлеуберди на выступлении в Женеве отметил, что конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении.

Замглавы МИД РФ заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ.

С 1 марта Варшава обязала беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, пишет издание Interia со ссылкой на представителя правительства по вопросам беженцев с Украины Павла Шефернакера.

Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. Сообщается, что дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение списка запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу.

Западные санкции в области авиации не оказали ожидаемого влияния и не смогли нанести серьезный ущерб российским авиаперевозчикам, отмечает Bloomberg.

Турция поддерживает только те санкции, которые были введены при поддержке ООН, и не поддерживает односторонние рестрикции. Так глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на вопрос, как долго его страна сможет сопротивляться введению антироссийских ограничений.

В Минобороны России заявили, что была предотвращена массированная атака украинских беспилотников на Крым. Шесть дронов сбиты, еще четыре БПЛА выведены из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинские войска не приняли решение выйти из Бахмута, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого.

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.

РФ и США ведут обсуждение тематики СНВ по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Рябков. По его словам, пересмотр решения о приостановке ДСНВ невозможен, пока США не изменят поведение применительно к Украине.

Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ, рассказал РИА Новости замглавы МИД Рябков. Читайте также Байден продлил режим ЧС из-за событий в Украине Чарльз III выселил Меган и Гарри из их коттеджа в Британии МИД РК: Казахстан выступает за обсуждение нового ДСНВ

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