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Ситуация в Украине: Турция прояснила позицию по санкциям, Россия официально приостановила участие в ДСНВ

Ситуация в Украине 1 марта Фото: МИД РФ
Украинские войска не приняли решение выйти из Бахмута, Варшава обязала беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания, сообщает Zakon.kz.
  • Казахстан выступил за всеобщее разоружение после 2026 года. Глава МИД Мухтар Тлеуберди на выступлении в Женеве отметил, что конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении.
  • Замглавы МИД РФ заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ.
  • С 1 марта Варшава обязала беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, пишет издание Interia со ссылкой на представителя правительства по вопросам беженцев с Украины Павла Шефернакера.
  • Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
  • Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. Сообщается, что дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение списка запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу.
  • Западные санкции в области авиации не оказали ожидаемого влияния и не смогли нанести серьезный ущерб российским авиаперевозчикам, отмечает Bloomberg.
  • Турция поддерживает только те санкции, которые были введены при поддержке ООН, и не поддерживает односторонние рестрикции. Так глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на вопрос, как долго его страна сможет сопротивляться введению антироссийских ограничений.
  • В Минобороны России заявили, что была предотвращена массированная атака украинских беспилотников на Крым. Шесть дронов сбиты, еще четыре БПЛА выведены из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
  • Украинские войска не приняли решение выйти из Бахмута, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого.
  • Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.
  • РФ и США ведут обсуждение тематики СНВ по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Рябков. По его словам, пересмотр решения о приостановке ДСНВ невозможен, пока США не изменят поведение применительно к Украине.
  • Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ, рассказал РИА Новости замглавы МИД Рябков.

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