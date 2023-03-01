Ситуация в Украине: Турция прояснила позицию по санкциям, Россия официально приостановила участие в ДСНВ
Фото: МИД РФ
Украинские войска не приняли решение выйти из Бахмута, Варшава обязала беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания, сообщает Zakon.kz.
- Казахстан выступил за всеобщее разоружение после 2026 года. Глава МИД Мухтар Тлеуберди на выступлении в Женеве отметил, что конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении.
- Замглавы МИД РФ заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ.
- С 1 марта Варшава обязала беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, пишет издание Interia со ссылкой на представителя правительства по вопросам беженцев с Украины Павла Шефернакера.
- Принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
- Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. Сообщается, что дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение списка запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу.
- Западные санкции в области авиации не оказали ожидаемого влияния и не смогли нанести серьезный ущерб российским авиаперевозчикам, отмечает Bloomberg.
- Турция поддерживает только те санкции, которые были введены при поддержке ООН, и не поддерживает односторонние рестрикции. Так глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на вопрос, как долго его страна сможет сопротивляться введению антироссийских ограничений.
- В Минобороны России заявили, что была предотвращена массированная атака украинских беспилотников на Крым. Шесть дронов сбиты, еще четыре БПЛА выведены из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
- Украинские войска не приняли решение выйти из Бахмута, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого.
- Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.
- РФ и США ведут обсуждение тематики СНВ по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Рябков. По его словам, пересмотр решения о приостановке ДСНВ невозможен, пока США не изменят поведение применительно к Украине.
- Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ, рассказал РИА Новости замглавы МИД Рябков.
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