Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Премьер-министр РК поручил проработать проблемные вопросы в ГМК

Премьер-министр РК поручил проработать проблемные вопросы в ГМК Фото: primeminister.kz
На совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить проработку мер по проблемным вопросам бизнеса в горно-металлургическом секторе, сообщает Zakon.kz.

На совещании участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитию железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.

Кроме того, затронуты вопросы тарифообразования на ж/д перевозки, наращивания экспорта продукции, обеспечения промышленных объектов газом и ряд других.

В совещании приняли участие руководители нацкомпаний "Қазақстан темір жолы" и QazaqGaz, а также центральных госорганов.

Смаилов поручил представить конкретные предложения на следующем совещании.

Читайте также

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Дорогу женщинам: форум Women in Business состоялся в Алматы

Facebook и Instagram введут платную подписку на "синюю галочку"

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
разработана новая форма осужденных
В Казахстане разработали новую форму одежды для осужденных
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления