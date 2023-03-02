Премьер-министр РК поручил проработать проблемные вопросы в ГМК

На совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить проработку мер по проблемным вопросам бизнеса в горно-металлургическом секторе, сообщает Zakon.kz.

На совещании участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитию железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.

Кроме того, затронуты вопросы тарифообразования на ж/д перевозки, наращивания экспорта продукции, обеспечения промышленных объектов газом и ряд других.

В совещании приняли участие руководители нацкомпаний "Қазақстан темір жолы" и QazaqGaz, а также центральных госорганов.

Смаилов поручил представить конкретные предложения на следующем совещании.