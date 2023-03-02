Парламент одобрил применение розничного налога бизнесменами

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 2 марта одобрили поправки, которыми восстанавливается действие главы Налогового кодекса по розничному налогу. Начать применение режима предлагается с 1 января 2023 года. Документ направлен на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутат Сената Парламента Бекболат Орынбеков. Он напомнил, что ранее проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" был поддержан сенаторами в первом чтении.

Между тем, по его словам, в ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона.

В первую очередь поправки касаются специального налогового режима по розничному налогу.

"Предусматривается восстановление действия главы Налогового кодекса по розничному налогу, предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года, а также расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита, а перечень, определяемый постановлением Правительства) и бессрочность действия режима розничного налога. Также предусматривается снижение налоговой ставки с 6% до 4% и наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%, а также установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам". Депутат Сената Парламента Бекболат Орынбеков

По его словам, для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.

При этом предлагается установить критерии для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников – не более 200 человек, доход за год – не свыше 600 тыс. МРП.

Документом для выравнивания условий налогообложения между покупателями стрессовых активов резидентами и нерезидентами внесены поправки в статьи 644 и 645 Налогового кодекса, предусматривающие распространение на покупателей-нерезидентов аналогичного порядка (кассового метода) налогообложения, предусмотренного как для покупателей-резидентов, а также для целей налогового администрирования – определение сервисных компаний и должников (индивидуальных предпринимателей и юрлиц. – Прим. ред.) в качестве налоговых агентов.

Также внесены изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 610, в соответствии с которыми предлагается по государственным пошлинам по имущественным спорам установить верхний предел.



Так, с исков имущественного характера для физических лиц – 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП, для юридических лиц – 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.

Кроме того, предусмотрены нормы для исключения двойного налогооблажения в случае осуществления возврата денег по договорам пенсионного аннуитета из страховой организации обратно в Единый накопительный пенсионный фонд.

Ранее назвали, какие данные налоговые органы могут передавать в Минтруда без согласия налогоплательщиков.



