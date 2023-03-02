Курсы валют в обменниках Казахстана на 2 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 2 марта 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 442,11 тенге, евро – 470,41 тенге, рубля – 5,88 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 438 тенге, продажи – 442 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 5,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 437,5 тенге, продажи – 442 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 435 тенге, продажи – 440 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,85 тенге. Читайте также В Казахстане стартовал прием документов для льготного микрокредитования молодежи Баланс макрофинансовых рисков в Казахстане все еще смещен в сторону ухудшения Больше половины казахстанских БВУ сократили объем депозитов в январе 2023 года

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