Курсы валют в обменниках Казахстана на 2 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 442,11 тенге, евро – 470,41 тенге, рубля – 5,88 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 438 тенге, продажи – 442 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 5,85 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 437,5 тенге, продажи – 442 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 435 тенге, продажи – 440 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,7 тенге, продажи – 5,85 тенге.