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Студентам педагогических и медицинских специальностей поднимут стипендии

казахстанским студентам повысят стипендии Фото: stock.adobe
Министерство просвещения подготовило проект Правил назначения, выплаты и размеры государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:

  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге (было 36 660 тенге);
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге (было 58 800 тенге);
  • студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге (58 800 тенге);
  • интернам – 75 890 тенге (было 66 403 тенге);
  • магистрантам – 97 024 тенге (86 987 тенге);
  • магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", – 162 500 тенге (без изменений);
  • докторантам – 217 500 тенге (195 000 тенге);
  • докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 217 500 тенге (195 000 тенге);
  • врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге (100 036 тенге);
  • магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу.

Как поясняют в Минпровещения, повышение стипендий производится по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, высказанного на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 марта.

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