Как устанавливаются предельные ставки по депозитам и для чего они нужны

Казахстанский фонд гарантирования депозитов только за минувший год пересматривал предельные ставки 19 раз. Цель – поддержание стабильности и привлекательности вкладов, сообщает Zakon.kz.

Предельные или максимальные ставки вознаграждения – это "потолок" годовых эффективных ставок вознаграждения по депозитам физических лиц, который определяет КФГД для банков-участников системы гарантирования депозитов.

Фонд устанавливает предельные ставки по депозитам населения с 2008 года. С конца 2018 года КФГД перешел на дифференцированный подход к установлению предельных ставок по депозитам в тенге – теперь ставки устанавливаются в зависимости от вида и срока депозита.

На текущий момент фонд устанавливает предельные ставки вознаграждения по следующим видам депозитов в тенге:

сберегательный депозит в тенге – особенный вид депозита, открываемый на определенный срок, при досрочном изъятии которого вкладчик практически полностью теряет накопленное вознаграждение;

– особенный вид депозита, открываемый на определенный срок, при досрочном изъятии которого вкладчик практически полностью теряет накопленное вознаграждение; срочный депозит в тенге – депозит, открываемый на определенный срок, за досрочное изъятие которого предусмотрена потеря части вознаграждения;

– депозит, открываемый на определенный срок, за досрочное изъятие которого предусмотрена потеря части вознаграждения; несрочный депозит в тенге – депозит, который можно пополнять и снимать в любое удобное время без потери вознаграждения (в пределах неснижаемого остатка). Ставка вознаграждения по нему зачастую не зависит от срока вклада.

"При установлении предельных ставок действует следующая логика – чем меньше у вклада гибкости и больше ограничений, тем выше ставка доходности. Несрочные вклады являются самыми гибкими по условиям, соответственно, предельная ставка вознаграждения по ним самая низкая среди других видов депозитов в тенге, сберегательные имеют наиболее серьезные ограничения по досрочному изъятию, и максимальные ставки по ним обычно самые высокие на рынке депозитов". Пресс-служба КФГД

Кроме того, фонд устанавливает предельные ставки по депозитам в иностранной валюте, которые имеют наименьшую доходность среди всех видов депозитов, – ставка по ним не превышает 1% в год. Размеры ставок по депозитам в иностранной валюте устанавливаются на бессрочный период и при необходимости могут быть пересмотрены.

"Предельные ставки по депозитам в тенге определяются фондом на ежемесячной основе, а также подлежат пересмотру в случае изменения базовой ставки Национального банка РК. Такой порядок пересмотра предельных ставок нацелен на оперативное и гибкое реагирование стоимости депозитов на изменения во внутренней экономике". Пресс-служба КФГД

При этом устанавливаемые КФГД ставки необязательны к исполнению банками-участниками и носят больше рекомендательный характер. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с их внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, могут устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.

В фонде привели пример, как повышение предельных ставок и изменение базовой ставки Нацбанка отражается на среднестатистическом вкладчике.

Ербол в ноябре 2022 года открыл в банке мобильный несрочный депозит на год по ставке 15,5% годовых. 6 декабря 2022 года вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана фонд поднял предельные ставки по несрочным депозитам в тенге до 16,3%. В таких случаях на практике банки обычно следуют одному из следующих вариантов: не меняют ставки по своим депозитным продуктам;

поднимают ставки для всех действующих и новых депозитов;

поднимают ставки только для новых депозитов.

Как пояснили в КФГД, в последнем варианте ставка по несрочному вкладу Ербола останется без изменения и будет действовать до конца окончания срока депозита, то есть до ноября 2023 года.

"Если депозит Ербола будет пролонгирован банком (то есть при продлении договора банковского вклада по истечении срока его действия), ставка по депозиту может поменяться в случае изменения банком ставок по такому депозитному продукту на момент пролонгации депозита". Пресс-служба КФГД

С размерами действующих предельных ставок можно ознакомиться на официальном сайте КФГД.

Фото: kdif.kz

В фонде напомнили, что сумма гарантии зависит от вида и валюты депозита: 5 млн тенге – по депозитам в иностранной валюте;

10 млн тенге – по депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных вкладов в тенге;

20 млн тенге – по сберегательным вкладам в национальной валюте.

"Совокупная сумма гарантийного возмещения при наличии у вкладчика, помимо сберегательного вклада в тенге, других видов депозитов составляет 20 млн тенге (включая начисленное вознаграждение). Участниками системы гарантирования депозитов являются все 19 действующих в Казахстане банков второго уровня, за исключением двух исламских банков". Пресс-служба КФГД

Ранее в Казахстанском фонде гарантирования депозитов рассказали, как определить размер гарантии по депозиту.