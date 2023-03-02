Ельдар Абдразаков: Казахстану рано снимать вопросы санкций

Председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков выступил с приветственной речью на CFO Summit 2023, отметив основные системные риски для Казахстана, в том числе и санкционные, сообщает Zakon.kz.

Ельдар Абдразаков рассказал о главных "черных лебедях" для Казахстана на ежегодном мероприятии CFO Summit в Алматы. В этом году одной из актуальных тем саммита стали геополитические риски, с которыми столкнулся Казахстан в прошлом году, и их последствия.



"Мы видим, что стоят большие вопросы продолжающихся санкций, что они не останавливаются и, к сожалению, одна волна за другой, они все больше и больше приближаются в Казахстану. Поэтому вопрос санкций нам, наверное, снимать рано", – заявил Ельдар Абдразаков на открытии CFO Summit 2023.

Он добавил, что усиление геополитических вопросов, в том числе противостояние Запада и Востока, также может привести к ограничительным действиям и для Казахстана.

Еще одним "черным лебедем", по мнению спикера, остается вопрос сырьевой экономики. Поскольку страна остается зависимой от нефти, вопросы, связанные с ценами на нефть, состоянием бюджета и денежных потоков, также вызывают тревогу. Другой системный риск связан с использованием технологий.

"Сегодня стоит большой вопрос доступа к облачным технологиям, потому что в условиях санкций, геополитики этот процесс утяжеляется. Присутствует много не очень хороших сигналов по ограничению доступа к этим технологиям. Поэтому нас это очень сильно беспокоит. Так как для Казахстана, для региональной конкурентоспособности сегодня доступ к технологиям очень критичен", – сказал Ельдар Абдразаков.

CFO Summit Kazakhstan проводится в Алматы с 2014 года под эгидой Kazakhstan Growth Forum. Его цель – формирование стратегического видения бизнеса среди отечественных управленцев и владельцев бизнеса.