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Месси потратил 210 тысяч долларов на золотые айфоны

Месси подарил золотые айфоны Фото: iDesign Gold
Лионель Месси потратил около 210 тыс. долларов на 35 золотых iPhone для своей команды-победительницы Чемпионата мира по футболу и ее сотрудников, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинский футболист заказал 24-каратные iPhone для каждого члена команды сборной Аргентины, сообщает The Sun.

На каждом телефоне выгравировано имя игрока, его номер и логотип Аргентины. По данным издания, футболист связался с предпринимателем Беном Лайонсом, они вместе придумали дизайн.

"Лионель не только самый крутой, но и один из самых преданных клиентов iDesign Gold. Он связался с нами через пару месяцев после финала Кубка мира. Он сказал, что хотел бы получить специальный подарок для всех игроков и персонала в честь победы, но не хотел дарить обычные часы".Генеральный директор iDesign Gold Бен Лайонс

Аргентина одержала победу в Катаре в 2022 году. 35-летнего Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата.

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