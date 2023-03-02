В Казахстане создадут институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения
Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана внесло на рассмотрение главе государства проект Указа Президента РК "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, сообщает Zakon.kz.
Согласно постановлению, институт будет создан при Президенте РК.
Основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.
Уполномоченный будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.
К социально уязвимым слоям населения относятся:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица с инвалидностью;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
- получатели адресной социальной помощи;
- получатели пособия по утере кормильца;
- пенсионеры по возрасту;
- кандасы;
- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ