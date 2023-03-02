В Казахстане создадут институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

Правительство Казахстана внесло на рассмотрение главе государства проект Указа Президента РК "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению, институт будет создан при Президенте РК.

Основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Уполномоченный будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.

К социально уязвимым слоям населения относятся: