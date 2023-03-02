Доллар продолжил падение на торгах 2 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 435,6 тенге, снизившись на 5,98 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился на 0,79 тенге и составил 63,33 тенге.



Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 470,41 тенге, рубля – 5,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433-438 тенге, евро – по 460-468 тенге, российские рубли – по 5,6-5,9 тенге.

Мировые цены на нефть 2 марта растут слабо. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,15% — до 84,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 77,78 доллара.

