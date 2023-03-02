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Казахстанский лыжник чуть не шокировал непобедимых норвежцев на ЧМ-2023

Лыжный спорт ЧМ-2023 Срез Фото: Instagram/fiscrosscountry
Казахстанский спортсмен Федор Карпов во время состязаний свободным стилем на 15 км на мировом первенстве-2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) попал в курьезную ситуацию, которая спугнула двух лидеров сезона из Норвегии, сообщает Zakon.kz.

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Дело в том, что казахстанский лыжник был промежуточным лидером гонки на отметке 7,7 км. Он опережал мировых звезд из Норвегии Йоханнеса Клебо и Симена ​​Крюгер на целых три минуты. Как оказалось, наш лыжник по ошибке срезал трассу, о чем догадался позже, и затем снялся с гонки. Так как ему грозил штраф. 

Но это был не единичный случай данной гонки. Аналогичное произошло с Дарко Дамьяновски из Северной Македонии. 

Несмотря на все эти курьезы, все же определился новый чемпион мира на этой гонке. Весь пьедестал почета остался за норвежцами. "Золото" у Симена Хегстада ​​Крюгера, "серебро" досталось Харальду Эстбергу Амундсену и "бронзу" примерил Ханс Кристер Холунд.

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