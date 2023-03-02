Казахстанский лыжник чуть не шокировал непобедимых норвежцев на ЧМ-2023
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Дело в том, что казахстанский лыжник был промежуточным лидером гонки на отметке 7,7 км. Он опережал мировых звезд из Норвегии Йоханнеса Клебо и Симена Крюгер на целых три минуты. Как оказалось, наш лыжник по ошибке срезал трассу, о чем догадался позже, и затем снялся с гонки. Так как ему грозил штраф.
Но это был не единичный случай данной гонки. Аналогичное произошло с Дарко Дамьяновски из Северной Македонии.
Несмотря на все эти курьезы, все же определился новый чемпион мира на этой гонке. Весь пьедестал почета остался за норвежцами. "Золото" у Симена Хегстада Крюгера, "серебро" досталось Харальду Эстбергу Амундсену и "бронзу" примерил Ханс Кристер Холунд.