Даурен Абаев получил новую должность

Бывший министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев получил должность в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Даурен Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.

"Да, подтверждаем. Он будет назначен заместителем генерального секретаря СНГ. Вылетает в Минск 7 марта. Будет назначен вместо другого представителя от Казахстана Бекетжана Жумаханова". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

В пресс-службе Исполнительного комитета СНГ сообщили, что получили соответствующую ноту из МИД РК о том, что на смену Бекетжану Жумаханову прибудет Даурен Абаев.

"Он займет должность заместителя генерального секретаря СНГ. Ожидаем его 7 марта. Мы знаем, что Даурен Аскербекович - опытный и компетентный профессионал, занимавший высокие и ответственные посты в Республике Казахстан и полагаем, что его опыт будет востребован в Исполнительном комитете СНГ", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Исполкома СНГ.

Даурен Абаев родился 18 апреля 1979 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2001) по специальности "Международное право", Лейденский университет (2006) и Евразийский гуманитарный институт (2014).

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Министерстве иностранных дел РК, где до августа 2003 года занимал такие должности, как референт, атташе, третий секретарь. После работал третий секретарь Посольства РК в Азербайджане (2003); вторым секретарем, временным поверенным в делах РК в Нидерландах (2003-2007); начальником отдела пресс-службы МИД РК (2007).

В разные годы занимал должности: эксперта, консультанта протокола президента РК (12.2007-12.2008); заместителя пресс-секретаря президента РК (12.2008-10.2009); государственного инспектора Администрации президента РК (10.2009-10.2011); пресс-секретарем президента РК (10.2011-05.2016); советником президента РК (07.2013-05.2016).

Также он был министром информации и коммуникаций РК (06.05.2016, переназначен 13.09.2016-25.02.2019); министром информации и общественного развития РК (25.02.2019-04.05.2020); первым заместителем руководителя Администрации президента РК (04.05.2020-11.01.2021); министром культуры и спорта РК (11.01.2022-04.01.2023).