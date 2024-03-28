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Асхат Оралов получил должность в Администрации президента

Асхат Оралов получил должность в Администрации президента, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:40 Фото: primeminister.kz
Бывший министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов получил должность в Администрации президента РК. Он назначен государственным инспектором АП, сообщает Zakon.kz.

Информацию о новой должности экс-министра культуры и спорта 28 марта 2024 года подтвердили в пресс-службе Акорды.

С октября 2022 года должность госинспектора Администрации президента РК занимал Талгат Жакан.

Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года в Павлодарской области. Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева. В разные года работал в филиале партии Nur Otan (ныне Amanat), управлении по вопросам молодежной политики Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК. С апреля 2019 года по июль 2020 года – замакима Павлодарской области. С июля 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития РК.

С января по сентябрь 2023 года занимал должность министра культуры и спорта РК.

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