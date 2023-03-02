У Рыбакиной пять конкурентов на пути к международной спортивной премии

Как уже известно, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина претендует на международную спортивную премию Laureus в номинации "Прорыв года". Помимо нее за драгоценную статуэтку, которая содержит 670 грамм серебра и 650 грамм золота, замахнулись еще пять кандидатов, сообщает Zakon.kz.

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Премия Laureus World Sports Awards-2023 присуждается тем спортсменам и командам, которые в прошлом году продемонстрировали большие результаты в своих видах спорта. В этом сезоне в категории "Прорыв года" стоят сразу два теннисиста.





Фото: Instagram/laureussport

Одна из соискательниц на эту премию – 10-я ракетка мира, победительница "Уимболдона-2022" и финалистка "АusOpen-2023" Елена Рыбакина. Казахстанка всего лишь за один турнир сумела существенно поправить свои рейтинговые дела, поднявшись с 25-го места на 10-е.











Первый конкурент Елены – ее коллега по теннисному миру, испанское дарование – 20-летний Карлос Алькарас. Наследник Рафаэля Надаля выиграл Открытый чемпионат США-2022 и завершил год самым молодым игроком, ставшим первой ракеткой мира.









Далее идет 26-летний американский профессиональный гольфист Скотти Шеффлер, который выиграл Masters и занял второе место на US Open, что позволило ему стать №1 в гольфе.









Также номинированы на эту премию футболисты сборной Марокко, которые покорили мир своим блестящим выступлением на Чемпионате мира-2022 в Катаре, где они дошли до полуфинала.









Еще один американец претендует на данную мировую награду – это фигурист Натан Чен, который к титулу чемпиона мира добавил олимпийское "золото" Пекина-2022.





И последний кандидат в этой номинации – еще одна представительница прекрасного пола легкоатлетка Тоби Амусан. Звезда Нигерии, побившая мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, первой в истории этой африканской страны завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике.









Таким образом, конкуренты Елены Рыбакиной за престижную премию очень сильны. Скорее всего, последние результаты этих номинантов скажутся на итоговом голосовании.

Laureus World Sports Awards учреждена в 1999 году, победителей выявляют по двум этапам. Сначала группа по отбору кандидатов, состоящая из авторитетных спортивных редакторов, журналистов и комментаторов из почти 80 стран, голосует и составляет шорт-лист в каждой номинации.





Фото: Instagram/laureussport





Процесс голосования контролируется независимыми аудиторами. Затем члены Академии Laureus World Sports тайным голосованием выбирают победителей. Каждый победитель получает статуэтку Laureus, эксклюзивно предоставленную ювелирным Домом Cartier. Эта фигура весом 2,5 кг, содержит 670 г серебра и 650 г золота.