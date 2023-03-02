В Астане и 15 областях Казахстана ожидаются гололед, туман и осадки

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны на 3 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ночью ожидается низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.



На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более. В Таразе ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем временами 30 м/с и более.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман.



Днем на востоке Карагандинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области – низовая метель, гололед, на юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде временами ожидаются низовая метель, гололед.



В центре, на юге Алматинской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед. Утром на северо-востоке области – туман. В Актау ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Днем на севере, востоке области – низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Днем – низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.



На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке области Жетісу области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане утром и днем ожидаются низовая метель, гололед.



Утром и днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Днем в горных районах – гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, днем на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах – гололедица. На севере, востоке области низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха ночью 0-5, днем 3-8 тепла. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах – гололедица. Ветер южный, юго-западный, порывы 17-22 м/с.



В Абайской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах – гололедица. На севере, западе области – низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3, днем до 3-8 тепла. В Семее ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах – гололедица. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.