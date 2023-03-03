В два раза сократился срок прохождения транзитных грузов по Казахстану в рамках ТМТМ

Срок прохождения транзитных грузов по Казахстану сократился с 12 до 6 дней, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с прошлым годом на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Этот показатель к концу 2023 года планируется сократить до 5 дней.

Об этом рассказали в ходе совещания в Правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, где были обсуждены меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает пресс-служба премьер-министра.

"В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению "узких мест" на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер". Пресс-служба премьер-министра



Во время совещания в Правительстве также обсудили создание контейнерного хаба в Актау. В порту планируется обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Планируется также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз.

Также в ходе совещания обсудили подготовку соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.