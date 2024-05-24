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Тестовую транзитную автоперевозку запустили по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия

Тестовую автоперевозку запустили по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 12:28 Фото: Минтранспорта
Впервые в истории запущена пробная транзитная автоперевозка грузов по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия через морские порты Курык и Баку, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства транспорта РК, в рамках проведения заседания казахстанско-китайской комиссии по автотранспорту первые три китайских грузовика весом 80 тонн, выехавшие из Урумчи, прошли по транзитному маршруту и 23 мая текущего года загружены на паром в порте "Курык" в городе Актау для продолжения движения по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия.


Тестовую автоперевозку запустили по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 12:28

Фото: Минтранспорта


“Подписанное в прошлом году соглашение с китайской стороной по автоперевозкам стало ключевым моментом взаимовыгодного сотрудничества, открывая безграничные возможности и перспективы для дальнейшего развития торговых связей. Впервые в истории автотранспорт двух стран получает доступ напрямую доехать во все крупные торговые города сторон и даже совершать транзитный проезд по территориям”, – отметил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Али Алтай.

По его словам, на сегодняшний день сотни миллионов тонн грузов из Китая до западных стран доставляется морем в сроки до 52 дней, меньший объем грузов идет по железной дороге – до 22 дней. Между тем указанные сроки автотранспорт может сократить до 12 дней, доставляя груз "от двери до двери" без промежуточной ее погрузки/выгрузки.

Кроме того, транспортные ведомства двух государств обсудили вопросы дополнительного обмена бланками разрешений (дозволов) на 2024 и 2025 годы.

Количество бланков разрешений на 2024 год составило 120 000 единиц. В следующим году планируется оцифровать данный процесс и уже перейти на электронные бланки разрешений. Стороны договорились о том, что бланки разрешений будут выдаваться в неограниченном количестве.

В Минтранспорта также отметили, что объем перевозок грузов в 2023 году вырос 1,5 раза и составил 1,8 млн тонн. В первом квартале 2024 года объем перевозок грузов вырос на 63 % и составил 450,1 тыс. тонн.

Основные перевозимые грузы – бумага и изделия из бумажной массы, готовые продукты питания, древесина и изделия из нее, машины, механизмы и оборудования, продукты животного происхождения и др.

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