Врач назвала частые причины снижения слуха у молодых

Снижение слуха у молодых людей – далеко не редкое явление. Однако в большинстве случаев проблемы можно исправить, если вовремя обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха НИКИО имени Л.И. Свержевского Депздрава Москвы Елена Байбакова перечислила самые частые причины ухудшения слуха у молодых людей, сообщает Lenta.ru.

Наушники

Одной из наиболее популярных причин снижения слуха у молодежи является неконтролируемая громкость прослушивания музыки через наушники, обратила внимание специалист. Громкая музыка, особенно в сочетании с вибрацией метро, оказывает сильное повреждающее давление. Особенно, когда используются наушники без подавления шума.

Если человек изо дня в день подвергает себя такой звуковой нагрузке, это приводит к снижению слуха на высоких частотах, и это уже необратимое явление, предупредила врач.

"У меня были пациенты, молодые люди, у которых аудиограмма была похожа на такую, которая бывает у людей с профессиональной тугоухостью, работающих с вибрацией и шумом. Это, по сути, акустическая травма". Елена Байбакова

Пробка

Одной из распространенных причин снижения слуха в молодом возрасте, по словам ЛОР-врача, является серная пробка. Она появляется, когда серная масса скапливается в наружном слуховом проходе и размокает при посещении душа или бассейна, закрывая слуховой проход.

Пробка легко устраняется, и это приводит к полному восстановлению слуха. Однако ее ни в коем случае не стоит пытаться удалить самостоятельно.

Неправильная чистка

К нарушению слуха или шумовым эффектам может привести и неправильная очистка уха. Например, когда человек засовывает в слуховой проход ватную палочку, то серные массы проникают глубже. Это препятствует их самопроизвольному удалению и приводит к образованию серной пробки. К тому же вата может остаться в слуховом проходе, закрывая его.

"Некоторые любят почесать ухо еще и чем-нибудь остреньким – спицей или стержнем. Естественно, такая ситуация может привести к травматизации слухового прохода и даже барабанной перепонки, а также к воспалению, развитию отита и более серьезным проблемам. Ни в коем случае такие вещи делать нельзя". Елена Байбакова

Для чистки ушей лучше использовать салфетку или полотенце, обернутые вокруг мизинца. Чтобы косметически не было видно серы, достаточно протирать ушную раковину и начало слухового прохода салфеткой. Поникать в ухо глубже, а особенно какими-то подручными предметами, не следует – это не безопасно.

Отиты

Отиты могут быть разными. Если происходит воспаление наружного уха, то это наружный отит. Если воспаление локализуется за барабанной перепонкой, там, где находятся слуховые косточки, – это средний отит. Если воспаление распространяется во внутреннее ухо, то развивается лабиринтит, и снижение слуха в этом случае может быть обусловлено и воспалением слухового нерва.

"Отит может развиться даже из-за банальной простуды. У человека нарушается носовое дыхание и перестает нормально работать слуховая труба (а слуховая труба связывает нос и ухо). Если слуховая труба отекает, то снижается давление внутри уха, что и приводит к развитию отита. За счет снижения давления возникает нарушение подвижности слуховых косточек, и это приводит к нарушению слуха". Елена Байбакова

В тяжелых случаях отит может привести к лабиринтиту. Это осложнение, при котором воспаляется внутреннее ухо. Иногда он способен привести к полной глухоте.

Отосклероз

Специфическим заболеванием, которое характерно для молодого возраста и приводит к ухудшению слуха, является отосклероз.

Причина возникновения данной болезни до сих пор неизвестна. Предполагаются различные факторы – генетическая предрасположенность к развитию заболевания, гормональные или аутоиммунные нарушения, инфекционные заболевания, поделилась специалист. Чаще всего отосклерозом страдают женщины, так как он возникает в ответ на мощную гормональную перестройку – пубертат или беременность.

При отосклерозе слуховые косточки перестают быть подвижными. Это приводит к тому, что у человека может развиться выраженное снижение слуха, но прелесть в том, что во многих случаях вместо пострадавшей косточки можно поставить протез, что приведет к улучшению слуха

Герпес

Часто снижение слуха у молодежи происходит и из-за герпеса.





"Например, человек периодически болеет простудой на губах, и вдруг у него по каким-то причинам произошло переохлаждение либо мощный стресс-фактор, что приводит к снижению иммунитета, и вирус может повредить слуховой нерв". Елена Байбакова

Воспаление сопровождается отеком нерва, он перестает нормально функционировать – посылать нервные импульсы в мозг, и у человека снижается слух. Эффективность лечения в таком случае, как и при лабиринтите, зависит от того, насколько силен вирус и как быстро пациент начнет получать адекватное лечение.