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Экс-председателя Таразского городского суда осудили за коррупцию

судью осудили в Таразе Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Тараза признал экс-председателя Таразского городского суда Алтынбека Мадемарова виновным в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Его осудили к трем годам лишения свободы.

Также Мадемарова пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

По данным Антикоррупционной службы, осужденный получил 1 млн тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности.

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