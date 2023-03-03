Экс-председателя Таразского городского суда осудили за коррупцию

Суд №2 города Тараза признал экс-председателя Таразского городского суда Алтынбека Мадемарова виновным в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Его осудили к трем годам лишения свободы.



Также Мадемарова пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

По данным Антикоррупционной службы, осужденный получил 1 млн тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности.