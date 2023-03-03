Семь дней на отвесной стене: об уникальном восхождении сняли фильм

Прошел премьерный показ фильма о восхождении казахстанской команды на пик Верный (5250 метров). Само восхождение состоялось летом 2022 года и наделало много шума в казахстанском альпинистском сообществе, сообщает Zakon.kz.

Маршрут команда казахстанских альпинистов выбрала очень сложный: вершина находится в Центральном Тянь-Шане, в районе пика Кызыл-Аскер (5842 м), хребет Западный Кокшаал-Тоо.



Этот район плохо изучен и освоен, он труднодоступен, находится на границе Кыргызстана и Китая.



История с названиями горы подтверждает, что даже специалистам-альпинистам этот пик был почти неизвестен.

У вершины было несколько имен: Верный, Тянь-Шанская Пти-Дрю, Кафедральный собор и пик Минск. Каждая экспедиция, сюда проникающая, была уверена, что она тут первая. И потому считала себя вправе дать вершине имя.





Фото: предоставлено альпинистами

Откуда взялась Тянь-Шанская Пти-Дрю, неизвестно. А Кафедральным собором вершину назвали шотландские альпинисты Блэр и Клемптон, которые в 2002 году побывали на вершине, пройдя его длинным боковым путем. Почему они дали горе такое название? Возможно, из-за ее формы – она высокая, вытянутая и действительно похожа на христианский храм. Или, что кажется более вероятным, вкладывали в название гораздо более высокие смыслы. Ведь среди альпинистов нет атеистов, каждый из них верит в Бога, понимая, что на такой высоте помочь может только он. И те, кто рядом на маршруте. На помощь тех, кто внизу, почти нет надежды.



Минском пик назвала в 2006 году команда из Беларуси. Они шли тем же путем, что и шотландцы, ничего не зная про их планы, и были уверены, что они на вершине первые. А подробности предыдущих экспедиций узнали несколько позже.

"Через два года мы опять приехали в этот район. На этот раз я был уже более подкован в смысле знания района и истории его освоения. Признав пальму первенства за шотландцами, вершину сначала называл Кафедральный собор. Красиво ведь и форма соответствует названию. Но перед самым отъездом из Минска я… получил письмо о восхождении 1988 года. Алмаатинцы Алексей Иванов и Виктор Запятой прошла маршрут между пиком Панфиловской дивизии и, собственно, вершина по праву первовосходителей ими названа в честь старого названия города Алма-Аты – пиком Верный. Под таким названием вершина и была занесена в "Классификатор", а маршрут был назван по контрфорсу северо-западной стены 5А категории сложности и высота вершины была оценена в 4850 м. На этом для меня вопрос названия был исчерпан". Минский альпинист Николай Бандалет

По его информации, на гору до недавнего времени было совершено четыре восхождения и проложено три маршрута.

А теперь есть еще один – самый сложный.

И если сухие цифры отчетов не всем понятны, то фильм оставить равнодушным не может никого.





Фото: предоставлены альпинистами





Фильм документальный, все кадры его – уникальны. Фильм о своем восхождении ребята и монтировали сами – из того материала, который сами же и сняли. Очень кстати оказалось видео, которое снимали на дрон красноярские коллеги-альпинисты из базового лагеря – оно помогло оценить зрителям серьезность восхождения и его масштаб. Зрители не раз громко вскрикивали хором, бурно реагируя на подробности альпинисткой истории.

Самая ценная часть фильма снята самими участниками прямо во время восхождения. С технической точки зрения эти кадры неидеальны – трясущаяся камера, какие-то пятна на объективе. Но именно они вызвали бурю эмоций у зрителей. Это невероятно – видеть "дорогу" на вершину глазами самих восходителей, переживая вместе с ними, хотя бы визуально, трудности маршрута. Фильм вызывает восторг, восхищение, а вместе с ними страх, а то и ужас – высота, отвесная скала, летящий на головы альпинистов снежный поток: погода все-таки продемонстрировала свое коварство.





Фото: предоставлено альпинистами





Кстати, в актовом зале Сатпаев-университета, где проходило мероприятие, был аншлаг. Несмотря на большие размеры помещения, мест зрителям катастрофически не хватало. Пришлось нести стулья из аудиторий, но все-равно многие сидели на ступеньках, стояли в проходах. В зале было много известных казахстанских восходителей и ветеранов альпинизма. Были и просто любящие горы алматинцы, и студенты вуза.

"Это объективно очень сложный технически маршрут. Особенность его в том, что это первопрохождение на вершину, которая еще недостаточно хорошо изучена и освоена спортсменами. Там пройдено всего 2-3 маршрута. Пик Верный представляет собой массивную стену, сложенную из темных пород гранита, с выраженным большим внутренним углом, порой до 82 градусов уклон". Тренер команды восходителей, вице-президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Артем Скопин

То есть почти вся стена имеет отрицательную крутизну. Ребята несколько раз в своем видео говорили "иду по потолку" – и они действительно шли по потолку стены. Жили, ели, спали и работали на такой отвесной стене целую неделю. Категория трудности этого маршрута – 6Б. Это самая высокая в высотно-техническом классе альпинизма категория. К тому же в этом регионе нестабильная погода, которая за один день может кардинально измениться несколько раз: в тихий солнечный день неожиданно налетает снежная буря, а потом опять резко выходит солнце.

"В команде восходителей – Максим Тен, Роман Шестернин, Леонид Крупа, Закиржан Абдураимов и Станислав Лайпонуло, тренеры – Артем Скопин и Вячеслав Титов. Протяженность маршрута – 1670 м, перепад высот – 910 метров. Для команды это первое такое большое, серьезное восхождение. К тому же это новый маршрут, по нему никто не поднимался, он не описан. В Казахстане больше высотная школа, а здесь была нужна хорошая техническая подготовка. На таких маршрутах, технически сложных, нужны универсальные качества – спортивное мастерство, физическая подготовка, характер, все сразу. Это восхождение длилось семь дней. Шесть ночей ребята провели на стене, спали в специальных платформах. У них не было такого опыта, но они очень хорошо справились". Старший методист-инструктор в Школе альпинизма Алматы, тренер Казахстанского горного клуба Ада Молгачева

Зрители с замиранием сердца следили за экраном, переживая за ребят и восхищаясь их смелостью и мастерством. Семь дней над пропастью, на отвесной скале, такой ровной и гладкой, что, цитирую одного из восходителей, "можно обои клеить". Семь дней постоянного риска… А когда ребята наконец-то оказались на вершине, в зале раздались аплодисменты. Ночевка на самой вершине в снежном "окопе" воспринималась уже как отдых, а на спуске все наконец-то вздохнули с облечением.





Фото: Zakon.kz





Надо отметить, что команда и здесь не пошла проторенным другими восходителями маршрутом, а выбрала другой путь и добралась до базового лагеря всего за пять часов. Тут зал взорвался аплодисментами.

После презентации фильма восходителям вручили памятные медали, сам Казбек Валиев вручал, покоритель Эвереста! Они стояли перед восторженным залом – обычные ребята, казалось бы. Но все зрители понимали – ребята не самые обычные, а упорные, сильные, смелые.





Фото: Zakon.kz





Поговорить с ними удалось совсем чуть-чуть. Они рассказали, что пик Верный – это их давняя цель, мечта. Готовились долго, тренировались, обзаводились необходимым снаряжением. И вот мечта осуществилась. Теперь будут новые маршруты, новые первопроходы.

Автор: Асыл Аязбаева