Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Туркестане девушка спрыгнула с 6 этажа гостиницы

Девушка спрыгнула с 6 этажа Фото: Zakon.kz
По предварительным данным, ее вовлекли в занятия проституцией. Девушка спрыгнула с балкона якобы после избиения, сообщает Zakon.kz.

Девушку пригласили приехать в Туркестан на заработки. Выяснилось, что заработок касался предоставления интимных услуг.

По данным ОФ "НеМолчиKZ", ей нашли клиента, а за услугу запросили 70 тыс. тенге. Клиент оплатил два часа. В гостиничном номере девушка отказалась, после чего клиент запер ее там. Позже, по данным фонда, в номер зашли три женщины, избили ее и заперли на балконе. Девушка спрыгнула с балкона шестого этажа. 

В полиции региона сообщили Zakon.kz о том, что вызов поступил от сотрудников одной из гостиниц. Факт зарегистрировали по статье "Доведение до самоубийства".

"Установлено, что молодая девушка – жительница города Алматы. Ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. В ходе следствия допрошены свидетели и очевидцы происшествия, а также персонал гостиницы. Также проверены все камеры наблюдения и изъяты вещественные доказательства".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия. По результатам экспертиз сотрудники примут процессуальное решение.

Читайте также

Фиктивное ТОО в Актюбиской области нанесло ущерб государству на 164 млн тенге

Курсанта Военного института нашли мертвым на посту

Главное за ночь: 25 месторождений выставят на аукцион, акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге

Данияр Кунафин
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
продукты
Главное за день: падение доллара, повышение стипендий и снижение цен на товары
курсант скончался в военном институте
Курсанта Военного института нашли мертвым на посту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления