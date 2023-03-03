В Туркестане девушка спрыгнула с 6 этажа гостиницы
Девушку пригласили приехать в Туркестан на заработки. Выяснилось, что заработок касался предоставления интимных услуг.
По данным ОФ "НеМолчиKZ", ей нашли клиента, а за услугу запросили 70 тыс. тенге. Клиент оплатил два часа. В гостиничном номере девушка отказалась, после чего клиент запер ее там. Позже, по данным фонда, в номер зашли три женщины, избили ее и заперли на балконе. Девушка спрыгнула с балкона шестого этажа.
В полиции региона сообщили Zakon.kz о том, что вызов поступил от сотрудников одной из гостиниц. Факт зарегистрировали по статье "Доведение до самоубийства".
"Установлено, что молодая девушка – жительница города Алматы. Ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. В ходе следствия допрошены свидетели и очевидцы происшествия, а также персонал гостиницы. Также проверены все камеры наблюдения и изъяты вещественные доказательства".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия. По результатам экспертиз сотрудники примут процессуальное решение.