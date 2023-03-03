Генпрокуратура попросила отменить приговор бизнесмену Абдыгаппарову

Генпрокуратура внесла кассационный протест в Верховный суд по делу бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, сообщает Zakon.kz.

О внесении протеста сообщила адвокат бизнесмена Сауле Кобжанова. Она поблагодарила генпрокурора за объективность.

"Ваши обращения о несогласии с состоявшимися судебными актами в отношении Абдыгаппарова А. рассмотрены. По результатам изучения ваших доводов в ходатайствах и материалов уголовного дела Генеральной прокуратурой 27 февраля 2023 года в Верховный суд принесен кассационный протест на отмену состоявшихся судебных актов". Документ Генпрокуратуры

5 июля 2022 года бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова признали виновным в хищении 1 млн долларов и приговорили к 7 годам лишения свободы. Об аресте бизнесмена стало известно в июле 2021 года. Уголовное дело завели по заявлению директора ТОО "AV Construction", оно было связано с продажей элитной виллы.

24 августа 2022 года стало известно о том, что приговор бизнесмену не изменили.