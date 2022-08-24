Приговор бизнесмену Абдыгаппарову не изменили
Фото: Instagram/almas_abdygapparov
Апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила без изменений приговор бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову, сообщает Zakon.kz.
5 июля бизнесмен Алмас Абдыгаппаров был признан виновным в хищении 1 млн долларов и приговорен к семи годам лишения свободы.
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27 июля стало известно, что главу компании Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали. Дело против Алмаса Абдыгаппарова было заведено по заявлению директора ТОО «AV Construction». Уголовное дело Абдыгаппарова связано с продажей элитной виллы.
AV Construction – это строительная компания, реализовавшая несколько элитных проектов в Алматы, в их числе Esentai City.
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