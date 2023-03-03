Игрок "Барселоны" Бускетс стал рекордсменом по победам в Эль-Класико
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
Серхио Бускетс обошел Франсиско Хенто, экс-игрока "Реала", на счету которого 21 победный матч в классике испанского футбола.
Полузащитник "Барселоны" достиг данного показателя после того, как помог своим одноклубникам победить "Реал" в первом полуфинале Кубка Испании – 1:0.
Busquets supera a Gento.— Pedro Martin (@pedritonumeros) March 2, 2023
Jugadores con más victorias en los clásicos:
22 Busquets
21 Gento
19 Messi y Piqué
17 Di Stéfano y Xavi
А на третьем месте данного рейтинга с 19-ю победами располагаются экс-звезды "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике.
Ответная встреча между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 5 апреля на поле каталонской команды. Победителя этого противостояния далее ждет лучшая дружина в паре "Осасуна" – "Атлетик".