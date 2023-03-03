Игрок "Барселоны" Бускетс стал рекордсменом по победам в Эль-Класико

34-летний капитан "Барселоны" Серхио Бускетс одержал 22-ю победу в испанском Эль-Класико, после которого стал лидером среди игроков в истории противостояния между "Реалом" и каталонским коллективом, сообщает Zakon.kz.

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Серхио Бускетс обошел Франсиско Хенто, экс-игрока "Реала", на счету которого 21 победный матч в классике испанского футбола.

Полузащитник "Барселоны" достиг данного показателя после того, как помог своим одноклубникам победить "Реал" в первом полуфинале Кубка Испании – 1:0.





Busquets supera a Gento.



Jugadores con más victorias en los clásicos:

22 Busquets

21 Gento

19 Messi y Piqué

17 Di Stéfano y Xavi — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 2, 2023





А на третьем месте данного рейтинга с 19-ю победами располагаются экс-звезды "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике.

Ответная встреча между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 5 апреля на поле каталонской команды. Победителя этого противостояния далее ждет лучшая дружина в паре "Осасуна" – "Атлетик".

