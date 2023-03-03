Эксперты обсудили актуальные вопросы финансового рынка на саммите в Алматы

Казахстанские финансисты и экономисты рассмотрели ряд тем в рамках CFO Summit 2023 прошедшем 2 марта в Алматы, в том числе наиболее актуальные вопросы, которые стоят на повестке финансового рынка, передает Zakon.kz

В ходе панельной дискуссии "Как преодолеть барьер экономического популизма в Новом Казахстане" спикеры говорили об эффективности господдержки и льготного кредитования, а также затронули вопрос помощи банкам и возврата средств, ранее выведенных из страны.



Отвечая на вопрос, стоит ли субсидировать кредиты бизнесу и населению, и как снизить инфляцию в стране председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что высокий уровень инфляции наблюдается во всей глобальной экономике. При этом на ее рост в Казахстане влияет сразу несколько причин.

"У нас много внесенной инфляции за счет импортного товара. Но я также согласна с тем, что есть некоторые программы, в том числе по кредитованию, которые только добавляют и разгоняют инфляцию. К примеру, те же потребительские займы, которые идут в основном на покупку импортных товаров. В результате чего мы опять-таки привносим повышение цен внутри страны, то есть это не созидательный вид кредитования". Умут Шаяхметова

Точечное госкредитование

Продолжая разговор о государственных программах, спикер подчеркнула необходимость меньшего вмешательства государства в экономику, чтобы создать возможность для построения рыночных ставок и развития экономики.

"Сейчас очень сильна риторика о ликвидации монополий, и скажем так, "олигархополий" в Казахстане. Но я вижу, что идет другая тенденция – выстраивания госмонополий. И это тоже не является позитивным фактором. Так как мы все постоянно говорим о том, что рыночная экономика приносит больше развития и конкуренции". Умут Шаяхметова

Умут Шаяхметова считает, что госпрограммы, субсидии и дешевые ставки должны предоставляться выборочно, адресно, по тем направлениям, которые действительно нуждаются в помощи в определенные периоды. Одним из таких секторов она считает сельское хозяйство, где поддержку необходимо предоставлять точечно.

"Так как мы кредитуем много клиентов, иногда мы видим, что дешевые деньги хорошо "заходят", но не приносят нужного эффекта. Есть компании, которые не нуждаются в этих дешевых деньгах, но получают их". Умут Шаяхметова

Спикер также не обошла стороной и нашумевшую программу по льготному автокредитованию. По ее мнению, возможно, было бы разумнее предоставить автомобили на льготных условиях тем гражданам, которые действительно в них нуждались, а не всем "кто сумел прицепиться" к ней в рамках онлайн кредитования.





Фото: Zakon.kz





Напомним, по данным Фонда развития промышленности – в день старта Программы льготного кредитования, лимит по заявкам был достигнут уже в первые 18 секунд после старта работы онлайн-платформы. В результате зарегистрировать заявку смог только 761 казахстанец.

Дивиденды для банков

Один из наиболее обсуждаемых в среде финансистов вопрос, модератор панельной сессии Галим Хусаинов задал председателю правления Евразийского банка Ляззат Сатиевой. Речь шла о запрете выплат дивидендов для банков, которые получали государственную помощь.

"Если мы хотим сказать о том, что нельзя выплачивать дивиденды банкам, которые участвовали в программе финоздоровления, тогда лучше так и назвать НПА или закон. Это будет прозрачно, открыто и всем будут понятны правила игры. А в данном случае речь идет о том, что банки должны согласовывать выплату дивидендов в случае, если они пользовались государственной помощью". Ляззат Сатиева

Спикер упомянула, что в разное время государственная помощь касалась рефинансирования валютных займов, погашения потребкредитов, в том числе поддержка предоставлялась в виде льготных депозитов, через выкуп облигаций и пр.

"Мы – как банк дивиденды не выплачивали. Для нас хотелось бы прозрачности в этом процессе. Если это касается всех, кто получал госпомощь тогда пусть так и будет прописано. Более того, я не вижу негатива в том, что банки получали госпомощь". Ляззат Сатиева

Она добавила, что во всем мире довольно сложно найти фининститут который бы, так или иначе не получал помощь через государственные или квазигосударственные компании.

"Мы привыкли, что банковская система — это такой красный флаг для всех. Всегда если есть вопросы в обществе, то они задаются банкам. В принципе это, наверное, нормально. Но госпомощь присутствует во всех отраслях. Давайте тогда говорить обо всех, кто получает ее. Если мы при этом считаем, что государственная помощь это плохо. Этот вопрос очень глубокий, интересный и требует обширных обсуждений". Ляззат Сатиева

Возврат выведенных из страны денег и активов

Директор центра экономического анализа "РАКУРС" Ораз Жандосов ответил на вопрос: способен ли возврат выведенных олигархами денег и активов, впоследствии улучшить жизнь населения.

"Любой разовый возврат не решает системных проблем. Поэтому, наверное, это ничего не исправит, если мы не решим другими методами нашу общую ситуацию в стране". Ораз Жандосов

Он добавил, что возврат выведенных за пределы страны средств не является ответом на вопросы экономического и социального развития.

Умут Шаяхметова также отметила, что к вопросам возврата выведенных денег, нужно подходить очень аккуратно, чтобы такие действия не навредили инвестиционному климату Казахстана. В том числе не нарушать законодательные акты, которые работали 15-20 лет назад и не пытаться пересмотреть какие-либо проекты, так как это может спровоцировать напряжение среди местных инвесторов, владельцев бизнеса и в результате может привести к значительному оттоку капитала из страны.

"Если говорить о том, как заработают эти деньги в экономике и какую пользу принесут, то я хочу привести пример с фондом "Казахстан халкына", который в начале прошлого года собрал порядка 130 млрд тенге. И, наверное, было бы интересно посмотреть как проинвестированы эти деньги, то есть, что было сделано за год, куда проинвестировано, кому предоставлена помощь. И посмотреть, насколько действительно эффективно государство может распоряжаться и управлять теми, или иными фондами". Умут Шаяхметова

2 марта в Алматы состоялся юбилейный CFO Summit Kazakhstan. Масштабное финансовое мероприятие проводится с 2014 года под эгидой Kazakhstan Growth Forum.

Его цель – формирование стратегического видения бизнеса среди отечественных управленцев и владельцев бизнеса. Участие в прошедшем саммите приняли представители топ-менеджмента крупнейших компаний страны, руководители бизнеса и эксперты.



В ходе докладов и панельных сессий были озвучены самые актуальные вопросы, касающиеся экономического состояния Казахстана, геополитических рисков и последних событий в финансовом секторе страны.